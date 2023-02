Bertemu Meriam Bellina, Aldi Taher: Ini yang Pernah Menampar Saya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengatakan dirinya pernah ditampar oleh aktris senior Meriam Bellina.

Dia membeberkan fakta tersebut saat bertemu Meriam Bellina dalam program FYP di Trans 7 baru-baru ini.

"Ini yang pernah menampar saya di Bali," kata Aldi Taher.

Mantan suami Dewi Perssik itu mengaku ditampar oleh Meriam Bellina saat berada di Bali.

Menurut Aldi Taher, Meriam Bellina menampar dirinya saat menjalani syuting salah satu judul film.

"Lagi syuting," jelas Aldi Taher.

Baca Juga: Aldi Taher Ungkap Momen Ditampar Meriam Bellina

Meriam Bellina membenarkan kabar bahwa dirinya pernah menampar Aldi Taher di Pulau Dewata.

Dia dan pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu sedang syuting film Leak.