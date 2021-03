Betrand Peto dan Anneth Kembali Dipertemukan

jpnn.com, JAKARTA - Dua penyanyi remaja yang dikabarkan tengah dekat, Betrand Peto Putra Onsu dan Anneth Delliecia kembali dipertemukan.

Betrand Peto dan Anneth bakal jadi bintang tamu alias superstar dalam program I Can See Your Voice Indonesia pada Senin (22/3).

Keduanya bertugas memilih mystery singer yang punya kualitas suara bagus atau buruk.

Dalam memilih mystery singer, Betrand Peto dan Anneth dibantu 7 detective celebrity.

Antara lain, Ivan Gunawan, Okky Lukman, Wendi Cagur, Alifa Lubis, Sarwendah , Aiman KDI, dan Jelita KDI.

Sementara Raffi Ahmad dan Indra Herlambang bertindak sebagai host untuk memeriahkan I Can See Your Voice Indonesia.

Seperti biasa, detective celebrity bukan hanya menolong namun kadang justru mengecoh superstar.

Seperti, Ivan Gunawan sebagai detective memberikan wejangan kepada Betrand Peto dan Anneth untuk memilih mystery singer hanya daru melihat penampilan mystery singer.