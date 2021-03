Beyonce Pimpin Nomimasi Grammy Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Beyonce memimpin nominasi di Grammy Awards 2021. Namun dia memilih tidak tampil dalam ajang musik yang diselenggarakan pada Minggu (14/3) waktu setempat.

Ben Winston selaku produser Grammy 2021 menyayangkan keputusan Beyonce untuk tidak tampil dalam acara tersebut.

"Dia sudah seperti bagian terbesar dari Recording Academy. Kami benar-benar berharap bisa melihatnya di atas panggung," ujar Winston dilansir NME.

Ketika ditanya apakah penonton akan menganggap aneh bahwa artis yang paling banyak dinominasikan pada penghargaan tersebut justru tidak tampil, Winston menjawab, "Mungkin saja."

Beyonce memimpin nominasi Grammy 2021 dengan sembilan penghargaan, termasuk Record Of The Year dan Song Of The Year untuk "Black Parade".

Nama Beyonce masuk dua kali dalam Record Of The Year untuk kolaborasinya dengan Megan Thee Stallion dalam "Savage Remix".

Artis yang akan tampil di Grammy besok termasuk BTS, Haim, Billie Eilish, Doja Cat, Taylor Swift, Dua Lipa, Post Malone, Chris Martin, Cardi B dan banyak lagi. Harry Styles akan tampil sebagai pembuka acara tersebut.

Grammy Awards disiarkan langsung di CBS pada Minggu (14/3) pukul 20.00 waktu setempat atau Senin (15/3) pagi waktu Indoensia. (antara/jpnn)