Beyonce Bakal Tampil Spesial Dalam Pembukaan Piala Oscar 2022, Ini Lagu yang Dibawakan

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Beyonce dikabarkan bakal tampil spesial dalam pembukaan perhelatan Piala Oscar 2022.

Wanita yang dijuluki Queen Bey itu akan membawakan 'Be Alive', salah satu soundtrack film 'King Richard' yang dibintangi Will Smith.

Dilansir dari Los Angeles Times, Rabu (23/3), Beyonce rencananya akan tampil di lapangan Tennis di Compton, California, Amerika Serikat.

Tempat tersebut merupakan salah satu lokasi dalam adegan di film King Richard.

Selain Beyonce, pembukaan perhelatan Oscar 2022 juga akan diramaikan oleh Billie Eilish dan kakaknya, Finneas.

Dua musisi bersaudara itu berkolaborasi membawakan latar lagu dalam film James Bond berjudul No Time To Die.

Selain itu, adapula Reba McEntire yang akan menyanyikan lagu Somehow You Do dari film Four Good Days.

Penampil terakhir, Sebastian Yatra yang bakal memainkan lagu Dos Oruguitas dari film Encanto.