Film Oppenheimer Borong 7 Penghargaan di Academy Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Film Oppenheimer masuk dalam 13 nominasi Academy Awards ke-96, dan menerima tujuh piala Oscar 2024.

Adapun Academy Awards ke-96 berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Maret 2024.

Film garapan Christopher Nolan itu membawa pulang penghargaan untuk film terbaik, sutradara terbaik, aktor pemeran utama terbaik, dan aktor pemeran pendukung terbaik.

Pada kategori Sutradara Terbaik diraih Christopher Nolan, Aktor Pemeran Utama Terbaik untuk Cillian Murphy, dan Aktor Pemeran Pendukung Terbaik diberikan kepada Robert Downey Jr.

Selain itu, Film Oppenheimer juga meraih kemenangan untuk kategori teknis, seperti Best Original Score, Best Cinematography, dan Best Film Editing.

Oppenheimer merupakan film biopik adaptasi dari buku American Prometheus (2005) karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin.

Buku nonfiksi itu lalu digarap Christopher Nolan sebagai penulis skenario sekaligus sutradara.

Film yang tayang perdana di Le Grand Rex, Paris, pada 11 Juli 2023. Film ini tayang secara global pada 21 Juli 2023.