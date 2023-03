Michelle Yeoh Cetak Sejarah di Ajang Piala Oscar 2023

jpnn.com, JAKARTA - Michelle Yeoh mencetak sejarah sebagai aktris Asia pertama yang memboyong Piala Oscar 2023 untuk kategori Aktris Utama Terbaik.

Dalam pidatonya di atas panggung Academy Awards, Michelle memberikan pesan untuk anak-anaknya

"Ini adalah mercusuar harapan. Ini adalah bukti bahwa mimpi menjadi kenyataan," kata Yeoh, seperti dilaporkan Variety, Senin (13/3).

Bintang film Everything Everywhere All at Once ini mendedikasikan penghargaan tersebut untuk ibunya dan semua ibu di dunia yang dia sebut sebagai pahlawan super.

"Mereka benar-benar pahlawan super. Tanpa mereka, tidak seorang pun dari kita akan berada di sini malam ini," ujarnya.

Pada kategori Aktris Utama Terbaik, Yeoh mengalahkan Cate Blanchett dari "Tar", Michelle Williams dari "The Fabelmans", Andrea Riseborough dari "To Leslie", dan Ana de Armas dari "Blonde".

Di Oscar, Yeoh merupakan wanita Asia ketiga setelah Yuh-Jung Youn dari "Minari" dan Miyoshi Umeki dari "Sayonara".

Namun, dia menjadi yang pertama berhasil memenangkan penghargaan sebagai Aktris Utama Terbaik.