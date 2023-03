Everything Everywhere All at Once Mendominasi di Academy Awards 95

jpnn.com, JAKARTA - Film Everything Everywhere All at Once mendominasi sebagai peraih penghargaan terbanyak di ajang Academy Awards ke-95.

Academy Awards tahun ini digelar di Dolby Theatre, Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (12/3) waktu setempat.

Film yang dibintangi Michelle Yeoh ini mendapatkan tujuh penghargaan, yakni Best Lead Actress, Best Director, Best Picture.

Kemudian, Best Film Editing, Best Original Screenplay, Best Supporting Actress, Best Supporting Actor.

Michelle Yeoh memboyong Piala Oscar untuk kategori Best Lead Actress. Dia memecahkan rekor sebagai aktris Asia yang meraih penghargaan tersebut.

Everything Everywhere All at Once bercerita tentang pemilik usaha laundry Tionghoa-Amerika yang bergulat dengan audit RS dan para penyerang dari antar dimensi.

Kemudian, film All Quiet on the Western Front meraih empat penghargaan termasuk fitur internasional terbaik.

Film ini merupakan adaptasi dari novel Erich Maria Remarque tentang kehidupan saat Perang Dunia I,