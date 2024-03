Daftar Lengkap Jawara Academy Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Academy Awards ke-96 telah usai diselenggarakan di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Maret 2024.

Dalam ajang penghargaan tahunan tersebut, film "Oppenheimer" masuk 13 nominasi diikuti oleh "Poor Things" (11 nominasi), "Killers of the Flower Moon" (10 nominasi), dan "Barbie" (8 nominasi).

Berikut daftar lengkap peraih Oscar tahun 2024 dan pemenang yang sudah diumumkan di laman resmi acara tersebut.

Baca Juga: Everything Everywhere All at Once Mendominasi di Academy Awards 95

Best Supporting Actress: Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

Best Animated Short: "War Is Over!"

Best Animated Feature: "The Boy and the Heron"

Baca Juga: Michelle Yeoh Cetak Sejarah di Ajang Piala Oscar 2023

Best Original Screenplay: "Anatomy of a Fall"

Best Adapted Screenplay: "American Fiction"