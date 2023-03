Film Nominasi Oscar 2023 Tayang di KlikFilm Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Platform KlikFilm menghadirkan film-film nominasi Oscar 2023 pada bulan ini. Hal itu untuk menyambut pergelaran ajang Academy Awards ke-95, yang dilaksanakan pada 12 Maret 2023.

Film nominasi Oscar itu, di antaranya EO (Polandia), The Quite Girl (Irlandia), dan Close (Belgia). Ketiga film itu masuk dalam nominasi Best Internasional Feature.

Ada juga film Joyland dan Boy From Heaven yang masuk dalam shortlist for nomination Oscar 2023. Selain itu, ada film Mars One dan Goddammned Asura masuk dalam submission for best internasional feature film dari Brazil dan Taiwan.

Kemudian, film berjudul After Sun (Nominasi Best Actor) dan Triangle Of Sadness (Nominasi Best Director, Pictures, dan Original Screenplay) yang masuk dalam nominasi Oscar 2023.

"Kami juga menghadirkan film-film lainnya, seperti No Bears, Final Cut, Mascarade, Wolf Pack, Detective Dee And Nine Story Demon Building, Journey To Italy," kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangannya, Rabu (1/3).

Berikut ini sinopsis singkat film-film yang hadir di KlikFilm pada Maret 2023:

1. Close

Persahabatan yang intens antara dua bocah laki-laki berusia tiga belas tahun, Leo dan Remi tiba-tiba terganggu. Berjuang untuk memahami apa yang telah terjadi, Leo mendekati Sophie, ibu Remi. Close adalah film tentang persahabatan dan tanggung jawab.

2. EO

Mengikuti seekor keledai yang dalam perjalanannya bertemu orang baik dan jahat, mengalami suka dan duka, menjelajahi visi Eropa modern melalui pandangannya.