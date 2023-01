My French Film Festival 2023 Hadir di KlikFilm

jpnn.com, JAKARTA - Platform KlikFilm mengawali 2023, dengan menghadirkan film-film yang muncul My French Film Festival pada 13 Januari hingga 13 Februari 2022.

Direktur KlikFilm Frederica mengatakan pada tahun ketiga menjadi mitra resmi My French Film Festival sebagai pembuktian menghadirkan film-film berkualitas.

"Ini sebagai bentuk dedikasi kami untuk terus menghadirkan film-film terbaik," kata Frederica dalam keterangannya, Rabu (25/1).

Film-film yang akan tayang, seperti Zero Fucks Given, Laisse Inacheve A Tokyo, Bootlegger, Pests, The World After Us, Magnetic Beats, King David, Titan, Softie, Belle River, The Braves, A Tale Of Love And Desire.

Kemudian, Anxious Body, Our Own Land, Catarac, Out Of The Blue, The Crossing, Malmousque By The Sea, Mariane, A Story For 2 Trumpets, To Our Loves, Bye Bye, Please Don’t Touch, We, About Joan.

Berikut sinopsis singkat karya sineas dunia dalam My French Film Festival 2023 yang tayang di KlikFilm.

1. The World After Us

Labidi melakukan penipuan kecil-kecilan dan pekerjaan serabutan, tinggal di kamar kecil dengan teman sekamar, dan bermimpi menjadi penulis. Namun, saat dia bertemu dengan Elisa, dia harus memikirkan ulang gaya hidupnya.

2. Zero Fucks Given

Cassandre adalah pramugari di sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah. Gaya hidupnya yang penuh dengan penerbangan dan pesta menggambarkan username Tinder miliknya, Carpe Diem.