Lagu Terbaru Beyonce Langsung Tembus Billboard Hot 100

jpnn.com - Blue Ivy Carter telah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya layak menjadi the next Beyonce. Brown Skin Girl, lagu yang dibawakan Beyonce, SAINt JHN, WizKid featuring Ivy Carter masuk tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu tersebut debut di posisi ke-76. Itu merupakan Billboard Hot 100 pertama bagi anak berusia 7 tahun tersebut.

Lagu itu merupakan surat cinta bagi perempuan berkulit hitam. Lirik lagunya menyampaikan pesan bahwa setiap perempuan harus mencintai dirinya dan berharga.

Beberapa nama perempuan berkulit hitam inspiratif di industri hiburan Hollywood pun disebut dalam lagu itu. Ada Naomi Campbell, model berkulit hitam pertama yang menjadi cover majalah Vogue (1988). Ada pula Lupita Nyong'o yang bermain dalam banyak film blockbuster. Salah satunya, Black Panther. Juga, ada Kelly Rowland yang jadi role model bagi gadis-gadis berkulit hitam di dunia sejak bergabung dalam Destiny's Child. Bahkan, lagu tersebut memunculkan tagar #BrownSkinChallenge.

Banyak perempuan berkulit berwarna yang mengikuti tantangan itu dengan mengunggah swafoto atau video di media sosial. Nyong'o ikut mengunggah video yang berjoget dengan diiringi lagu tersebut di Instagram. "Brown Skin Girl. Terima kasih @Beyonce atas hadiah ini!! #BrightnessIsJustWhoYouAre," tulisnya.

Lagu itu juga mendapat apresiasi dari sutradara film A Wrinkle in Time (2018) Ava DuVernay. "Bagiku, tidak ada yang lebih baik dari ini. Brava, @Beyonce. Anda telah melakukan hal yang indah di sini. Saya melihat kebanggaan. Saya melihat sukacita," cuitnya di Twitter pada 22 Juli lalu.

Itu bukan kali pertama Ivy Carter ikut muncul dalam album orang tuanya. Pada 2012, dia menjadi orang termuda yang muncul dalam tangga lagu Billboard. Hal itu terjadi berkat feature pertamanya dalam lagu Glory milik Jay-Z. Ivy Carter sempat muncul dalam lagu Daddy Lessons milik Beyonce pada 2016, serta remix Mi Gente.

Brown Skin Girl merupakan salah satu lagu dalam album The Lion King: The Gift. Album itu debut di posisi kedua dalam chart Billboard 200. Sebanyak 54 ribu equivalent unit album terjual hingga 25 Juli lalu. Terdiri atas 27 lagu, di antaranya Spirit, Find Your Way Back, dan Bigger.