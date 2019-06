Biang Insiden MotoGP Catalunya, Lorenzo Minta Maaf ke Dovizioso, Vinales dan Rossi

jpnn.com, BARCELONA - Pembalap Repsol Honda Jorge Lorenzo mengaku menjadi penyebab insiden karambol yang terjadi di turn 10 lap ke-2 MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Minggu (16/6) malam WIB.

"Itu adalah kesalahan saya. Anda tidak punya pilihan lagi saat sedikit terlambat mengerem," kata pembalap dengan nomor motor 99 tersebut seperti dikutip dari Twitter Repsol Honda Team @HRC_MotoGP.

"You don’t have any options if you brake a little bit too late, like happened with me. It was my fault, my mistake and I apologise. It was really unfortunate to take out Dovi, Maverick and Valentino – it wasn’t their fault, it was mine." @lorenzo99 on his early fall. #CatalanGP — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) June 16, 2019