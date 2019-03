Biaya Sulap Ertiga Baru ke Suzuki Ertiga Sport

jpnn.com, JAKARTA - Bagi Anda pemilik varian Ertiga baru yang ingin memperbarui ke tampilan All-new Ertiga Suzuki Sport yang lebih agresif, kini sudah tersedia.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memastikan bahwa aksesori All-new Ertiga Suzuki Sport sudah tersedia di jaringan dealer Suzuki.

“Jadi buat pemilik Ertiga sebelumnya yang ingin upgrade, bisa. Kami menyediakan layanan purna jual bukan hanya suku cadang tapi aksesori juga,” kata Head of Spareparts PT SIS, Ignatius Ratrianto di sela peluncuran, di Jakarta, Jumat (23/3).

Ignatius mengatakan, model Ertiga baru yang ingin menjadikan tampilannya ke Ertiga Suzuki Sport ada sekitar 13 item aksesori, baik untuk eksterior maupun interior.

Eksterior meliputi gril, daytime running light (DRL), front under spoiler, side under spoiler, rear upper spoiler, dan rear under spoiler bisa disematkan di Ertiga baru. Sementara aksesori interiornya hanya penambahan head unit.

Soal biaya aksesori Suzuki Ertiga Sport, dari total 13 item aksesori dibanderol Rp 17,850 juta, belum termasuk dasbor gelap yang menjadi ciri khas Ertiga Sport dan juga pengecatan.

“Kalau ditotal dengan pemasangan dan pengecatan sekitar Rp 22,5 juta,” lanjut Ignatius lagi.