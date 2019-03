Kupas Tuntas Spesifikasi Suzuki Ertiga Sport, Bikin Ngiler!

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya merealisasikan konsep dari brand Suzuki Sport ke model mobil keluarga andalannya Ertiga.

Mewujud sebagai Suzuki Ertiga Sport, low MPV ini mendapat ubahan tampilan yang cukup signifikan. Tidak itu saja, akses kabin yang lebih mewah serta fitur pengendalian saat berkendara juga semakin mumpuni.

“Penyematan konsep Suzuki Sport pada Ertiga terbaru dilakukan untuk memenuhi selera pasar yang menginginkan mobil keluarga dengan tampilan sporty dan fitur modern. Saat ini kami menambahkan belasan fitur pembaruan untuk membuat All-new Ertiga Suzuki Sport terlihat lebih agresif dan selaras dengan tren otomotif masa kini," ungkap 4W Deputy Managing Director PT SIS, Setiawan Surya saat peluncuran di Jakarta, Jumat (22/3).

Lantas apa saja ubahannya? Di mulai dari sisi eksterior dengan tambahan body kit, seperti upper dan lower front grille, front under spoiler, side under spoiler, rear upper dan under spoiler.

Menguatkan sebagai penanda varian tertinggi Ertiga saat ini, SIS menambahkan emblem Suzuki Sport di beberapa bagian.

Selain itu, untuk meningkatkan keamanan saat berkendara, diaplikasikan pula daytime running light (DRL) LED lamp dan defogger untuk membantu penglihatan pengendara saat cuaca buruk.

Parkir pun lebih mudah dengan tambahan fitur rear camera parking.