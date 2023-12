Bicara di Forum ASJI Annual, Atikoh Ganjar Pidato Berbahasa Jepang dan Inggris

jpnn.com, SURAKARTA - Istri capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berpidato dengan berbahasa Jepang dan Inggris dalam acara ASJI Annual, Internasional Symposium dan Seminar On Japanese Studies In Indonesia di Universitas Sebelas Maret atau UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/12).

Dalam acara itu, Atikoh hadir sebagai Dewan Kehormatan Asosiasi Studi Jepang di Indonesia (ASJI).

Acara itu bertema Human Security Issues: Revisiting the Concept of Human Security from the Perspectives of Japan and Indonesia.

Berdasarkan pantauan, Atikoh hadir dengan menggunakan pakaian batik berwarna keemasan, dengan kerudung berwarna krem kecoklatan dan terlihat anggun.

Dia terlihat duduk satu meja dengan jajaran pengurus ASJI lainnya termasuk Chairman ASJI Julian Aldrin Pasha, hingga Mr. Yuichi Takahashi sebagai Director General of Japan Foundation Jakarta.

Satu per satu para tamu yang hadir memberikan sambutannya. Hingga akhirnya Atikoh diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya dalam acara ini.

Menariknya mengawali sambutan Atikoh sengaja menggunakan bahasa Jepang. Ia menyampaikan dirinya merasa sangat senang bisa hadir dalam acara tersebut.

"Minasan, konnichiwa! Watashitachi wa kyou, koko ni irasshaimashite, ureshii desu! Hajimemashite, Atikoh hingga moushimasu. Kyou wa minna de tanoshiku issho ni sugosou to omotteimasu," kata Atikoh berbahasa Jepang.