BIGO LIVE Sponsori Acara Take Me Out Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - BIGO LIVE, platform sosial video terkemuka global, bekerja sama dengan acara reality show kencan Take Me Out Indonesia, dengan mensponsori program TV tersebut untuk tiga episode selama tayang pada 24 November, 30 November dan 1 Desember 2019.

Selama masa kemitraan tersebut, BIGO LIVE menampilkan dua penyiar yakni Resty dan Anggy, untuk bergabung di Take Me Out Indonesia sebagai eligible ladies yang saling bersaing di acara tersebut.

“Kemitraan ini menandakan era baru bagi BIGO LIVE. Hal ini menunjukkan adanya titik temu di mana TV konvensional dan hiburan daring saling melebur. Kemitraan ini juga memperbolehkan kami untuk menjadi bagian dari sebuah koneksi tanpa batas di industri hiburan, di mana kami bisa membuat dunia maya menjadi sebuah kenyataan dengan melibatkan para broadcaster (sebutan untuk pengguna BIGO LIVE) kami secara langsung,” ujar Marketing Head BIGO LIVE Indonesia Boron Zhang.

Boron Zhang menuturkan Take Me Out merupakan salah satu reality show paling populer di Indonesia dan ini menjadi sebuah langkah besar bagi pihaknya dengan menjadi kontributor fundamental utama di lanskap hiburan lokal.

Beroperasi di lebih dari 150 negara dengan lebih dari 21.9 juta pengguna aktif bulanan dan Indonesia sebagai salah satu pasarnya yang paling signifikan, BIGO LIVE percaya bahwa kerja sama ini akan bermanfaat untuk menjangkau target penonton yang lebih banyak lagi, serta menciptakan peluang untuk mengekspos brand dan nilai-nilai perusahaan mereka secara lebih lanjut.

“Kerja sama ini menawarkan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Bagi Take Me Out, kami menawarkan pilihan eligible ladies yang lebih banyak dan bervariasi serta membuka kesempatan bagi Take Me Out untuk menyasar komunitas daring yang tidak pernah mereka akses sebelumnya,” kata Boron Zhang.

Dua broadcaster BIGO LIVE, Resty dan Anggy, menghadirkan warna baru pada barisan eligible ladies di acara tersebut. Resty adalah penyanyi dan model yang sedang naik daun, sementara Anggy sebelumnya telah dianugerahi sebagai "Voice of BIGO" dalam kontes menyanyi BIGO LIVE yang sudah dikenal dengan sangat baik di kalangan daring.

Sebelum bergabung dengan Take Me Out Indonesia, Resty dan Anggy sudah terlebih dahulu menjalani proses eliminasi di aplikasi BIGO LIVE, untuk menilai bakat dan kinerja masing-masing peserta, dan keduanya menerima suara tertinggi dari para pengguna BIGO LIVE lainnya.