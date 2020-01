Bikin Antonsen Berguling-guling, Ginting Juara Indonesia Masters 2020

jpnn.com, JAKARTA - Anthony Sinisuka Ginting memungkasi final Indonesia Masters 2020 dengan dramatis.

Tunggal putra Indonesia peringkat tujuh dunia itu menjadi juara setelah mengalahkan Anders Antonsen di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/1) malam WIB.

Ginting menang rubber game atas bule Denmark ranking tiga dunia itu 17-21, 21-15, 21-9.

Ya, Ginting menang comeback. Pemain kelahiran Cimahi itu kalah di gim pertama, tetapi dibantu dukungan fan di Istora yang luar biasa, Ginting bangkit juga dengan istimewa.

