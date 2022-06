Bikin Kejutan, Sabar/Reza Kalahkan Juara All England di Indonesia Masters 2022

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani membuat kejutan di Indonesia Masters 2022 dengan mengalahkan Juara All England 2022, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Berlaga di Istora Senayan, Selasa (7/6), Sabar/Reza menang dengan skor 19-21, 21-12, 21-16 atas Bagas/Fikri.

Pada laga tersebut, permainan Sabar/Reza sangat apik sejak menemukan momentum di gim kedua.

Mantan pasangan Pelatnas Cipayung itu tampil taktis dan tidak membiarkan Bagas/Fikri mengembangkan permainannya.

Pasangan yang sering tampil antarkampung (tarkam) itu mengaku termotivasi mengalahkan Juara All England 2022.

"Sejak awal saya termotivasi memberikan yang terbaik di laga ini, terlebih bermain di hadapan publik Istora."

"Melawan Juara All England 2022, kami justru termotivasi menampilkan yang terbaik dan bermain nothing to lose," pungkas Reza.

Bagi ganda putra ranking 95 dunia itu, mereka banyak terbantu dengan pertandingan di level internasional.