Billie Eilish Tunda Konser Tahun Ini, Termasuk Jadwal di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi kenamaan asal Amerika Serikat, Billie Eilish memutuskan untuk menunda jadwal konser di Indonesia.

Konser yang rencananya diadakan pada 7 September 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang itu ditunda akibat corona.

Pengumuman disampaikan Billie Eilish lewat akun Instagram miliknya. Tidak hanya di Indonesia, dia juga menunda seluruh pertunjukan tahun ini.

"Sayangnya, untuk keamanan semua orang kami harus menunda pertunjukan tahun ini," ungkap Billie Eilish, Kamis (14/5).

Pelantun Bad Guy itu mengaku akan menjadwal ulang semua konser yang ditunda. Billie Eilish berjanji bakal menemui fan di seluruh dunia, termasuk Indonesia apabila kondisi sudah kondusif.

"Saya dan tim akan bekerja untuk mengatur ulang semua jadwal," beber Billie Eilish.

Kedatangan Billie Eilish ke Indonesia rencana menjadi bagian dari tur Asia bertajuk 'Where Do We Go? World Tour' 2020.

Selain Indonesia, dia juga dijadwalkan konser di Seoul (23 Agustus), Shanghai (25 Agustus), Taipei (28 Agustus), Hong Kong (30 Agustus), Tokyo (2 September), dan Manila (5 September 2020) mendatang. Namun semua harus ditunda karena pandemi virus corona atau covid-19. (mg3/jpnn)