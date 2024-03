BIMP-EAGA Bersinergi Memajukan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah negara tergabung dalam BIMP-EAGA (Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area) membahas Strategic Planning Meeting (SPM) 2024 yang berlangsung di Kuching, Sarawak, Malaysia pada tanggal 11 hingga 15 Maret 2024.

Plt Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Farida Kurnianingrum menyampaikan hasil pertemuan tersebut sangat signifikan.

“Pertemuan ini menjadi sarana koordinasi antara negara-negara anggota BIMP-EAGA untuk menyusun rencana kerja tahun 2024-2025 serta mempersiapkan Pertemuan Tingkat Menteri Tahun 2024,” ujar Farida, Jumat (22/3/2024).

Kegiatan itu dibuka oleh Secretary General Ministry of Economy Malaysia dan dipimpin oleh Senior Special Duties Officer Trade Division Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam sebagai chairperson BIMP-EAGA 2024.

Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota BIMP-EAGA serta mitra yaitu Asian Development Bank (ADB).

Menurut Kurnianingrum, beberapa agenda penting telah diselesaikan dalam rangkaian kegiatan SPM BIMP-EAGA 2024, termasuk Highlights dan Tindak Lanjut Arahan Menteri pada 26th BIMP-EAGA Ministerial Meeting yang membahas implementasi arahan-arahan sebelumnya.

Selain itu, telah dilaksanakan pula Strategic Refinements in Accelerating Cooperation Together (ACT) BIMP-EAGA Vision 2025 Midterm Review untuk menyelaraskan rencana kerja dan review terhadap visi BIMP-EAGA hingga tahun 2025.

Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas kemajuan Study and Assessment BIMP-EAGA Economic Corridors dan Joint BIMP-EAGA and IMT-GT Blue Economy Strategy 2030.