Bintang Chelsea Positif Covid-19

jpnn.com, LONDON - Bintang anyar Chelsea Kai Havertz positif terinfeksi COVID-19. Juru taktik Chelsea Frank Lampard mengonfirmasi hal tersebut, Kamis (5/11) dini hari WIB.

Hal itu disampaikan Chelsea sekira satu jam jelang sepak mula laga putaran ketiga Grup E Liga Champions menjamu Rennes di Stamford Bridge, London, Inggris.

"Sebagai konsekuensinya pemain yang bersangkutan tengah menjalani masa swakarantina dan tidak ambil bagian dalam laga Liga Champions melawan Rennes," demikian cuitan akun Twitter resmi Chelsea, @ChelseaFC.

Havertz sejauh ini sudah tampil dalam sepuluh laga di semua kompetisi bersama Chelsea dan sepekan lalu menyumbangkan satu assist ketika The Blues melumat tuan rumah Krasnodar di Rusia.

Frank Lampard has confirmed Kai Havertz has tested positive for Covid-19. As a consequence the player is now undergoing a period of self-isolation and is not involved in tonight’s Champions League game versus Rennes.#CHEREN — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2020