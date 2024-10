BKI Raih 2 Penghargaan di Ajang BUMN Business Forum 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei meraih penghargaan dalam acara BUMN Business Forum 2024, yang digelar di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis (3/10).

Kali ini, forum bisnis BUMN mengangkat tema Peran BUMN dalam Mengawal Agenda Pembangunan Nasional, menyoroti kontribusi penting BUMN dalam mendorong perekonomian Indonesia.

BKI menerima dua penghargaan, yakni The Most Profitable Non-Bank State-Owned Enterprise dan The Best State-Owned Enterprise yang diberikan langsung oleh Slamet Edy Purnomo, selaku Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Slamet Edy mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mencapai target produktivitas dan daya saing pada periode 2025-2029.

"Ada beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan seiring dengan strategi transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN," katanya.

Dia menambahkan tantangan ini harus menjadi perhatian serius, terutama dalam upaya meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara yang ditargetkan pada 2030.

"Pemerintah memiliki peran vital dalam menstandarkan kualitas dan kinerja BUMN agar mampu bersaing di tingkat global," bebernya.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong penguatan tata kelola BUMN.