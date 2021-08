BLACKPINK The Movie Raup Penghasilan Tertinggi, Keren Banget

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola BLACKPINK kembali membuktikan pengaruh mereka tidak hanya di industri musik, tetapi juga di dunia film.

CJ 4DPLEX dan Trafalgar Releasing mengumumkan BLACKPINK The Movie menjadi film bioskop dengan pendapatan tertinggi tahun ini di Korea.

Menurut laporan Music Week, film tersebut yang pertama kali dirilis sebagai pertunjukan terbatas pada 4 Agustus telah meraup USD4,8 juta di hampir 100 wilayah.

Film tersebut telah melampaui 500.000 penonton bioskop di seluruh dunia. Ini merupakan jumlah penerimaan tertinggi untuk film bioskop tahun ini.

Dalam film tersebut menyoroti empat anggota mereka dan penampilan konser dalam perayaan ulang tahun kelima BLACKPINK.

Namun karena pembatasan Covid-19 lokal dicabut di beberapa negara Asia Tenggara, film ini dijadwalkan akan dirilis menjelang akhir Agustus.

Saat ini, BLACKPINK The Movie telah diputar di lebih dari 3.400 bioskop, tetapi jumlah itu diperkirakan akan meningkat menjadi 4.200 dalam beberapa minggu mendatang.

BLACKPINK The Movie bahkan menduduki posisi keenam di box office AS dan mendapatkan peringkat tertinggi kedua rata-rata per layar.