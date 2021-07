BLACKPINK The Movie Akan Tayang Agustus di Indonesia, BLINK Siap-siap

jpnn.com, JAKARTA - BLACKPINK The Movie dijadwalkan tayang di Indonesia pada 4 dan 8 Agustus 2021.

Film yang menampilkan grup idola BLACKPINK itu hadir sebagai debut kelima tahun mereka.

BLINK, sebutan untuk penggemar BLACKPINK nantinya akan diajak mengungunjungi kembali kenangan sembali menikmati pertunjukan idola mereka.

Film yang tayang di lebih dari 100 negara itu terdiri dari beragam urutan yang berfokus pada setiap personel BLACKPINK.

Ada The Room of Memories, segmen yang melihat kembali kenangan lima tahun sejak grup idola K-Pop itu debut.

Selanjutnya ada Beuaty, bidikan keempat personel BLACKPINK. Kemudian Exclusive Interviews yang menampilkan pesan mereka untuk penggemar.

Selain itu, ada cuplikan pertunjukan The Show (2021) dan In Your Area (2018).

Selusin lagu hit grup besutan YG Entertainment itu juga ditampilkan untuk memberikan pengalaman seolah-olah sedang berada di acara jumpa penggemar dan konser langsung.