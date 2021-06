Wow, BLACKPINK The Movie Akan Dirilis di 100 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola wanita asal Korea Selatan, BLACKPINK berencana merilis film pada Agustus 2021.

Perilisan film berjudul BLACKPINK The Movie itu bertepatan dengan perayaan 5 tahun karier mereka.

YG Entertaintment, agensi yang menaungi BLACKPINK mengungkapkan bahwa film tersebut akan dirilis di 100 negara.

Melansir Soompi, Rabu (16/6), film itu berisikan berbagai macam bagian seperti The Room of Memory yang menunjukan memori yang dibagikan para member BLACKPINK selama lima tahun berkarya.

Ada juga Beauty yang membahas masing- masing kepribadian dari para anggota BLACKPINK.

Selanjutnya ada Unreleased Special Interview yang merupakan wawancara eksklusif keempat anggota untuk para penggemar mereka yaitu BLINK.

Selain itu, akan ada lima lagu dari konser mereka bertajuk The Show dan In Your Area (2018) yang ditampilkan.

Film tersebut akan didistribusikan oleh CGV ke dalam layanannya seperti ScreenX yang terdiri dari tiga layar teater hingga 4DX. (antara/jpnn)



