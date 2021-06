Rayakan 5 Tahun Berkarya, BLACKPINK Siapkan Kejutan untuk Fan

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola wanita asal Korea Selatan, BLACKPINK sedang menyiapkan karya terbaru untuk merayakan lima tahun berkarier di industri hiburan.

Mereka mengunggah poster berjudul 4+1 Project sebagai awal proyek tersebut melalui akun official di Instagram, melansir Soompi, Selasa (15/6).

Namun, mereka tidak menjelaskan kapan tanggal perilisan proyek terbaru Lisa, Rose, Jisoo dan Jennie itu.

Meski demikian, agensi menjanjikan banyak kejutan dari BLACKPINK untuk para penggemarnya.

“Untuk bertemu dengan yang terkasih dan yang diekspetasikan oleh banyak orang, kami merencanakan berbagai tipe proyek yang bervariasi,” kata YG Entertaintment.

BLACKPINK melakukan debut mereka pada 8 Agustus 2016, dengan single album mereka yang berisi lagu Whistle dan Boombayah.

Mereka juga kerap merajai berbagai tangga lagu dan rekor secara global lewat karya- karya mereka, seperti As If It's Your Last, Kill This Love dan How You Like That. (antara/jpnn)