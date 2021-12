Blibli Raih 3 Penghargaan di Ajang Top Digital Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Blibli berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Top Digital Awards 2021, ajang penghargaan tahunan di bidang informasi, telekomunikasi, dan teknologi digital.

Blibli dinilai mampu memanfaatkan teknologi informasi dan digital terbarukan secara strategis untuk menjalankan perusahaan dengan pendekatan bisnis yang lebih modern.

Ketiga penghargaan yang diraih Blibli meliputi: Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 5 untuk PT Global Digital Niaga (Blibli), Top Leader on Digital Implementation 2021 untuk Kusumo Martanto (CEO Blibli).

Kemudian Top IT Manager on Digital Implementation 2021 untuk Rendra Perdana (IT Manager Blibli).

“Blibli mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan,” ujar Rendra Perdana Satria, Cybersecurity Architect Blibli.

Apresiasi ini sambung Rendra memberikan optimisme lebih baik bagi segenap tim Blibli untuk terus memaksimalkan infrastruktur teknologi terkini.

Serta mengembangkan kapabilitas digital karyawan dalam menghadirkan layanan dan solusi inovatif di tahun-tahun berikutnya, demi menjaga kepuasan pelanggan dan mitra secara berkelanjutan.

Saat ini, Blibli telah mengimplementasi teknologi terdepan di berbagai lini operasional untuk memastikan perusahaan berjalan secara terintegrasi di tiap inti bisnisnya.