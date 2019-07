Boikot Pengalungan Medali, Lionel Messi Sebut Copa America 2019 Sudah Diatur Buat Brasil

jpnn.com, SAO PAULO - Kapten Argentina Lionel Messi memboikot seremoni pengalungan medali peringkat ketiga Copa America 2019 di Arena Corinthians Sao Paulo, Minggu (7/7) pagi WIB.

Dewa sepak bola yang menerima gaji dari Barcelona itu kecewa dengan Conmebol (konfederasi Amerika Selatan), terutama kesal terhadap keputusan wasit (termasuk VAR) yang memimpin laga Argentina.

Dalam laga perebutan posisi ketiga melawan Chile, La Albiceleste (julukan timnas Argentina), Messi diusir wasit Mario Diaz de Vivar (Paraguay) pada menit ke-38. Messi kena kartu merah gara-gara berantem dengan kapten Chile Gary Medel.

"(Kartu) Kuning mungkin lebih tepat buat kami. Namun, mungkin apa yang saya katakan baru-baru ini berdampak. Mungkin ini (kartu merah) sudah dipesan dan akhirnya saya menderita karena apa yang saya katakan," kata Messi seperti dikutip dari AS.

This was so interesting last night waaa messi you can't be aggressive pic.twitter.com/DZYrRdeKuj — juliussempijja (@juliussempijja) July 7, 2019