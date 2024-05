Bombay Bicycle Club, Blueboy, dan MONO Tampil di Joyland Festival Jakarta 2024

jpnn.com, JAKARTA - Kemeriahan Joyland Festival Jakarta 2024 akan digelar di GBK Senayan, Jakarta pada 22, 23, dan 24 November 2024.

Menjelang penyelenggaraan festival musik tersebut, promotor Plainsong Live mengumumkan para musisi fase 1 yang akan tampil dalam Joyland Festival Jakarta 2024.

Bintang utama pertama yang diumumkan adalah kuartet indie rock asal London, Bombay Bicycle Club.

Bombay Bicycle Club pertama kali ke Indonesia pada 2011, dan kini hadir dengan diskografi yang semakin besar serta pertunjukan yang penuh nostalgia.

Lagu-lagu klasik seperti Always Like This, Shuffle dan Luna, serta materi dari album terbaru One Big Day termasuk Diving dan Meditate siap untuk dibawakan.

“Kami mengontak Bombay Bicycle Club di Januari 2024, dan mencapai kesepakatan dalam waktu singkat,” kata Ferry Dermawan, Program Director Joyland Festival.

Penampil lain yang juga berasal dari Inggris yakni Blueboy, band indie pop yang dibentuk di Reading pada tahun 1989 dan sempat berada di bawah asuhan Sarah Records, perusahaan rekaman independen legendaris di awal ’90-an.

Setelah merilis tiga album dan sejumlah single, termasuk Too Good to Be True, Always There, dan Joy of Living, Blueboy bubar pada 1999.