Menjelang Tampil di Joyland Bali, Lunadira Rilis Album Perdana

jpnn.com, MALAYSIA - Penyanyi asal Malaysia, Lunadira akhirnya merilis album perdana yang berjudul I'll Be Alright, Right?.

Album yang dirilis melalui label rekaman sekaligus manajemennya, TONGTONG Asia itu sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Lunadira sebelumnya telah memperkenalkan lagu-lagu dalam album itu seperti OVERTHINKING, GO SLOW, I’ll be alright, right?, dan crying over nothing (wah wah).

Baca Juga: Lunadira Rilis Lagu untuk Melupakan Rasa Patah Hati

Deretan lagu tersebut sudah memberikan gambaran sekilas mengenai tema album perdananya.

Album I'll Be Alright, Right? bercerita tentang berbagai macam emosi seperti yang dirasakan Lunadira ketika tumbuh dewasa.

Khususnya bagaimana menavigasi hidup memasuki umur 20-an sampai mengalami manis dan pahitnya jatuh cinta sampai akhirnya kembali menemukan dirinya lagi.

Baca Juga: Reality Club Wakili Indonesia di SXSW 2024

Dalam album perdana, Lunadira memberikan cerminan perpaduan dari perasaan lelah namun juga tentang memegang sebuah harapan.

Dia coba merefleksikan pertumbuhan pribadi yang terjadi selama masa pandemi dengan banyak pertanyaan eksistensial dan akhirnya menemukan kedamaian dengan cara menulis lagu.