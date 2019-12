Boni Hargens Raih Gelar Doktor di Walden University - Amerika, Nih Judul Disertasinya

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Akademisi Boni Hargens sukses menuntaskan studi doktoralnya di Walden University, Minneapolis, Amerika Serikat dengan disertasi yang mengawinkan teori oligarki dan kartel politik.

Disertasi berjudul Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2007 Election Act (Kartelisasi Oligarki di Indonesia Pasca Soeharto: Mengupas Proses Legislasi UU Pemilu Tahun 2017) tersebut menuai apresiasi dari para penguji di kampusnya, Walden University.

Walden University adalah salah satu universitas besar Amerika Serikat yang fokus mencetak para calon agen perubahan sosial di tingkat global.

Para penguji menyebut disertasi yang diuji pada 21 November 2019 itu telah “lengkap dan memuaskan dari semua aspek.”

Boni, yang merupakan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia menuntaskan studinya dengan nilai sempurna, di mana Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya 4.0.

"Iya, saya bersyukur, telah studi doktoral di Amerika dengan hasil memuaskan. Terima kasih atas dukungan semua pihak termasuk teman-teman media,” ujar Boni Hargens melalui pesan singkatnya, kemarin.

Boni Hargens memang beberapa waktu terakhir ini sempat menghilang dari dunia televisi Tanah Air dan ternyata sedang sibuk menyelesaikan studi doktoralnya. Saat ini, Boni masih berada di Amerika Serikat dan akan diwisuda pada pertengahan Januari tahun 2020.

"Saya masih di Amerika dan akan akan diwisuda pada 17-18 Januari 2020," ungkap Boni.