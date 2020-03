Bosan di Rumah? Coba Tonton Film Pilihan di Aplikasi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi Klik Film kembali merilis film-film terbaru. Setelah film Color Out of Space yang dibintangi Nicolas Cage dirilis pada Februari lalu, kini ada film Korea berjudul Bring Me Home.

Film yang dibintangi Lee Youn-Ae, Lee Won-Keun dan Yoo Joe-Myun ini sudah bisa ditonton di aplikasi karya anak bangsa tersebut.

Bring Me Home memceritakan tentang seorang ibu yang berdedikasi mencari putranya yang hilang mengikuti petunjuk yang membawanya ke desa nelayan di mana petugas polisi yang korup mungkin memiliki jawaban atas misterinya. Sedangkan film Sin menceritakan tentang kisah cinta Raga dan Meta yang harus terhalang karena ternyata mereka memiliki hubungan darah.

Baca Juga: Out Of Space Tayang Execlusif di Klik Film

Selain itu, ada juga film drama remaja Indonesia berjudul Sin. Film ini diperankan oleh Mawar De Jongh dan Bryan Domani.

Hadirnya film-film terbaru di aplikasi Klik Film bisa menjadi sebuah alternatif bagi movie goers di tengah-tengah menyebarnya virus Corona di Indonesia.

“Kami akan selalu menghadirkan film-film terbaru di Klik Film setiap bulannya. Dengan hadirnya film-film baru secara rutin, saya berharap Klik Film bisa menjadi alternatif untuk penggemar film, apalagi disaat menyebarnya virus Corona di Indonesia saat ini,” ujar Direktur Klik Film, Frederica.

Ke depan, akan ada lagi film-film terbaru di Klik Film. Penasaran? Langsung saja download aplikasinya.(mg7/jpnn)