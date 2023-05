Boston Celtics jadi Tim Terakhir Tembus Final Wilayah NBA

jpnn.com - BOSTON - Runner up NBA musim lalu Boston Celtics menjadi tim terakhir yang mengisi slot final wilayah.

Celtics menembus final Wilayah Timur seusai menaklukkan Philadelphia 76ers dengan skor 4-3 (best of seven), satu-satunya pertemuan semifinal wilayah yang harus diselesaikan dalam tujuh pertandingan.

Pada gim ke-7 di markas Celtics, TD Garden, Boston, Senin (15/5) pagi WIB, tuan rumah menang 112-88.

Bintang Celtics Jayson Tatum menjadi pendulang angka paling banyak buat timnya, 51 poin, terbanyak dalam sejarah gim ke-7.

"Saya sangat lega karena merasa mendapatkan kesempatan lain. Musim kami bisa saja berakhir setelah gim ke-6. Saya sempat berpikir telah bermain buruk untuk tim. Namun, di sinilah, inilah," tutur Tatum seperti dilansir ESPN.

Boston Celtics akan menghadapi Miami Heat yang lulus ke final Timur setelah menyingkirkan New York Knicks 4-2.

Gim pertama Celtics vs Heat digelar pada Kamis (18/5) pagi di TD Garden.

Di final Barat, berhadapan Denver Nuggets versus LA Lakers.