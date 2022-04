Boston Celtics Tembus Semifinal Wilayah Timur NBA Playoffs

jpnn.com, NEW YORK - Boston Celtics menyapu bersih Brooklyn Nets di ronde pertama NBA Playoffs 2022 wilayah timur.

Celtics meraih empat kemenangan secara beruntun dalam format pertandingan best of seven.

Dalam laga yang berlangsung di Barclays Center, Selasa (26/4) pagi WIB, Celtics menaklukkan Nets 116-112.

Pada laga ini, Jayson Tatum dan Jaylen Brown menjadi bintang Boston Celtics.

Kolaborasi keduanya mampu meredam serangan Nets yang bertumpu kepada Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry hingga Goran Dragic.

Tatum yang diusir karena fouled out pada dua menit terakhir masih bisa finis dengan raihan 29 poin dan lima assist.

Jaylen Brown ada di belakang Tatum dengan menambahkan 22 poin dan delapan rebound.

Selain Tatum dan Brown, pemain Celtics lainnya yang gemilang di antaranya Marcus Smart dengan 20 poin, Al Horford 13 poin dan 6 rebound. Adapun Grant Williams yang turun dari bangku cadangan menambahkan 14 poin.