Boy William Tunda Pernikahan Akibat Corona

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Boy William mengaku harus menunda jadwal pernikahan dengan Karen Vendela.

Penundaan disebabkan oleh kondisi terkini di tengah pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Boy William dalam vlog YouTube terbaru miliknya. Dia dan Karen sepakat menunda pernikahan yang telah dijadwalkan

"Sekarang sih harus dipostpone," kata Boy William, Jumat (1/5).

Pria 28 tahun itu tidak menyebutkan kapan jadwal pernikahan yang seharusnya digelar.

Ia hanya mengatakan telah mempersiapkan pernikahannya. "Harusnya tahun ini," ujar Boy William.

Meski ditunda, Boy William tidak mau larut dalam kekecewaan. Baginya yang terpenting saat ini adalah semua masalah bisa segera berakhir.

"But that's okay. Masih banyak masalah lain di dunia ini. So, doain saja semoga everything will be okay," imbuh Boy William. (mg3/jpnn)