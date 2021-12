BRI Apresiasi Pelaku Usaha lewat UMKM Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang digelar oleh BRI dari tanggal 9 -16 Desember sukses menghadirkan berbagai rangakaian acara yang menarik.

Gelaran itu menyuguhkan live shopping, coaching clinic, podcast, virtual trip, dan music performance dan fashion show.

Tak hanya rangkaian acara saja, UMKM yang berpartisipasi pun diberikan apresiasi berupa penganugerahan UMKM Awards 2021 bertepatan dengan acaran penutupan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 pada 16 Desember kemarin.

Gelaran tersebut menghadirkan sejumlah kategori, yakni “UMKM Best Newcomer in Business Matching” dan “UMKM Top Deals in Business Matching”.

Ada juga kategori penghargaan untuk buyer, yakni “The Highest Deal Commitment” dan “The Highest Business Matching Activity”.

BRI memberikan apreasiasi pada UMKM untuk membangun motivasi dan semangat dalam mengembangkan bisnisnya.

Pada event ini, kegiatan promosi produk UMKM di bazaar online via e-commerce Shopee dan PaDi UMKM juga menarik antusiasme masyarakat. Data menyebut hingga 15 Desember 2021, jumlah pengunjung website brilianpreneur.com mencapai 300 ribu views.

Selain dari sisi jumlah pengunjung, transaksi pembelian produk-produk peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 melampaui angka pembelian di event yang sama pada tahun lalu, yakni Rp 8,1 miliar atau tumbuh 161 persen (yoy).