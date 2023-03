BRI Boyong 7 Penghargaan di Ajang PRIA 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memboyong penghargaan di bidang komunikasi pada ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2023.

Pada malam penganugerahan The 8th PR INDONESIA Awards (PRIA) 2023 dengan mengambil tema "Komunikasi untuk Peradaban Negeri", 17 Maret 2023, perseroan meraih tujuh penghargaan sekaligus, yakni Kanal Digital - Media Sosial Instagram Terbaik, Laporan Tahunan - Sustainability Report Terbaik, Program CSR - Community Based Development Terbaik, Program CSR - Sustainability Business Terbaik, Program PR - Corporate PR Terbaik, dan Terpopuler di Media Massa.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras tim komunikasi di BRI dalam mengkomunikasikan peran BRI untuk memberi makna Indonesia.

“Prestasi ini akan menjadi pemupuk semangat dan motivasi bagi kami untuk terus memberikan komunikasi yang terbaik dan membangun optimisme masyarakat ditengah kondisi yang menantang,” kata Aestika.

Aestika memaparkan bahwa kesuksesan itu merupakan hasil dari transformasi yang dilakukan oleh perseroan secara konsisten. Tak hanya terus men-deliver economic value, BRI sebagai BUMN juga akan terus berupaya meng-create social value kepada masyarakat.

"Pola komunikasi yang efektif, terbuka dan relevan, harus terus dijaga dengan baik melalui berbagai kanal komunikasi, baik media massa maupun media sosial," katanya.

Selama ini, BRI terus up to date untuk membaca, menangani, dan memonitoring segala informasi yang beredar terkait informasi perusahaan. Di BRI sendiri, berbagai kampanye dilakukan untuk menyampaikan nilai-nilai perseroan secara efektif, seperti campaign “Memberi Makna Indonesia” di berbagai platform media.

PR Indonesia Awards (PRIA) adalah ajang kompetisi kinerja kehumasan/public relations (PR) yang dinilai komprehensif di Indonesia. Ajang ini berisi kumpulan karya dan terobosan bagi para praktisi komunikasi korporat/instansi dalam mengukur kinerja sepanjang satu tahun.