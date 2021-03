BRI Dukung Peningkatan Inklusi Keuangan dengan Visi 'Champion of Financial Inclusion'

jpnn.com, JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mendukung realisasi target pemerintah meningkatkan inklusi keuangan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, visi menjadi lembaga keuangan terdepan dalam implementasi inklusi keuangan dicanangkan pada akhir 2020, saat pandemi Covid-19 berlangsung.

Kendati demikian, menurut dia, sejak 2005 BRI telah menetapkan visi untuk menjadi “The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion”.

Salah satu visi BRI yakni “Champion of Financial Inclusion” karena perseroan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Kami akhirnya menyusun visi yang baru, kami ingin menjadi The Most Valuable Banking Group in South-East Asia dan yang tadinya Home to The Best Talent kami ganti menjadi Champion of Financial Inclusion. Ini tujuannya adalah bagaimana kami berkontribusi kepada negara,” tutur Sunarso dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (17/3).

Surnarso menyebutkan, melalui visi baru ini, bank pelat merah itu berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang menciptakan peningkatan serta perluasan nilai (value) bagi seluruh masyarakat.

"Penciptaan nilai ini bukan hanya dari sisi ekonomi semata, namun juga memberikan kontribusi sosial terhadap lingkungan," kata dia.

Berdasarkan data yang dimiliki, Sunarso mengakui, inklusi keuangan masyarakat berpotensi besar untuk ditingkatkan. Pasalnya, pada 2019 lalu, tingkat inklusi keuangan masyarakat di Indonesia baru mencapai 76,19 persen.