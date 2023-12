BRI Life Raih Indonesia Most Trusted Companies Based on CGPI

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life meraih penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Companies Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI), dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award 2023, yang digelar The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan SWA Media Group.

Apresiasi ini diberikan kepada BRI Life atas upaya yang konsisten dalam menerapkan GCG dalam mengelola kegiatan perusahaan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan managing a high level of company performance in GCG ethics, melalui beragam kegiatan untuk meningkatkan kualitas perusahaan.

BRI Life meraih peningkatan dari score CGPI sebelumnya sebesar 83.29 menjadi 84.40, dan mendapat predikat Indonesia Most Trusted Companies, sekaligus menjadi bukti bahwa penerapan tata kelola yang ada di BRI Life telah membawa perusahaan menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan tepercaya.

Yun Yun Maulana - Kepala Divisi Legal dan Kepatuhan BRI Life, mengucapkan terima kasih kepada para stakeholders, Mitra Strategis kami, serta kerja keras seluruh insan BRILIAN, yang memungkinkan BRI Life kembali dipercaya untuk menerima Indonesia Most Trusted Companies Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI).

“Penghargaan ini akan memacu kami untuk terus berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan prinsip GCG mulai dari Top Management hingga seluruh karyawan," ujar Yun Yun.

Plt. Direktur Utama BRI Life I Dewa Gede Agung memaparkan segenap manajemen berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Achievement kali ini akan menjadi challenges agar BRI Life dapat terus meningkatkan konsistensi dalam penerapan GCG sehingga tata Kelola di BRI Life semakin baik” imbuh Dewa.

BRI Life telah melakukan beragam upaya untuk mematuhi kepatuhan GCG di perusahaan.