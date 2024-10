BRI Life Raih Penghargaan di Ajang The Asian Experience Awards 2024 Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life meraih penghargaan dari The Asian Business Review dalam ajang The Asian Experience Awards 2024, untuk kategori Indonesia - Best Customer Experience of The Year in Life Insurance Category, yang digelar di Marina Bay Sands Expo and Covention Singapura, pada Kamis (3/10).

The Asian Experience Awards 2024 dianugerahkan kepada sejumlah perusahaan yang program kerjanya berhasil melalui penilaian oleh panel ahli dari Perusahaan Big4.

Penghargaan ini diberikan kepada BRI Life di antara 90 perusahaan ternama peraih penghargaan lainnya dari Asia dan Australia.

BRI Life dinilai berhasil memberikan perlindungan dan ketenangan dalam wujud pengalaman berasuransi kepada nasabah melalui pemberian asuransi gratis bagi peserta "program mudik bareng BRI” yang telah dilaksanakan sejak 2018.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa komitmen BRI Life dalam memperkenalkan manfaat asuransi, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat menengah ke bawah, serta sebagai bagian dariprogram literasi asuransi serta pelayanan kepada nasabah dan masyarakat, telah diakui oleh lembaga internasional," ujar Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto.

“Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh Insan BRI Life dalam meningkatkan kinerja, guna memperkuat reputasi BRI Life untuk menjadi salah satu asuransi jiwa yang terpercaya dan terkemuka di Indonesia," imbuh Aris seusai menerima penghargaan The Asian Experience Awards 2023 di Singapura.

Penghargaan internasional yang BRI Life raih ini, sambung Aris, menandakan strategi pemasaran yang kami lakukan telah on the track.

"Prestasi ini tentu menjadi booster bagi kami terhadap percepatan implementasi aspirasi Manajemen yaitu mem BRILifekan Indonesia," tegas Aris.