BRI Microfinance Outlook 2023 Bahas Prospek Ekonomi di Tengah Ketidakpastian

jpnn.com, JAKARTA - BRI Microfinance Outlook 2023 akan berlangsung Kamis (26/1), dengan menghadirkan menteri hingga pakar ekonomi kelas dunia.

Acara tahunan ini sebagai bentuk komitmen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Event yang mengusung tema Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable and Economic Prosperity ini juga menghadirkan pembicara dari kalangan profesional dan jajaran direksi Bank BRI.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan acara ini memperkuat komitmen perusahaan yang memberikan solusi bagi pelaku UMKM naik kelas.

"Juga mendukung pemerintah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lewat pembiayaan inklusif serta berprinsip pada ESG," kata Sunarso dalam keteranganny, Rabu (25/1).

Orang nomor satu di bank pelat merah ini akan mengisi welcoming speech dan membahas penguatan peran lembaga keuangan dalam mendukung keuangan berkelanjutan.

Acara dilanjutkan dengan keynote speech dari beberapa menteri, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang akan menjelaskan terkait optimalisasi regulasi pemerintah dalam mendorong investasi berorientasi lingkungan dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang akan membahas kebijakan anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan sustainable dan green finance.