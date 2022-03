BRI Muncul di Metaverse, Ada Layanan Perbankan yang Unik Lho

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menapaki jejak menjadi bank pertama di Indonesia yang masuk dalam ekosistem mataverse.

Head of Research & Development Team sekaligus Chief Innovation Officer WIR Group, Jeffrey Budiman menyatakan terobosan itu memungkinkan nasabah untuk mendapat akses layanan perbankan di ruang virtual dari mana saja dan kapan saja.

Menurutnya, kehadiran BRI dalam ekosistem metaverse ini tercipta setelah menandatangani nota kesepahaman bersama WIR Group.

Jeffrey mengatakan nasabah dapat merasakan pengalaman layanan perbankan secara imersif dan lebih ‘nyata’ melalui metaverse tersebut.

Penyabet penghargaan The Young Achiever of The Year 2012 versi majalah CMO Asia (Singapore) itu mengatakan inovasi digital di dunia perbankan merupakan keharusan mengingat adanya perubahan perubahan perilaku konsumen yang signifikan.

“Ke depan, kami dapat memilih layanan sesuai dengan preferensi. Baik layanan fisik, digital, sampai mataverse sudah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era saat ini yang serba dinamis. Jadi yang sekaligus saya luruskan adalah bahwa metaverse bukan sekadar jual beli NFT, itu (metaverse) adalah ruang virtual dengan pengalaman unik yang bisa menjadi tempat masyarakat mendapatkan kebutuhannya, termasuk perbankan,” terang Jeffrey dalam Webinar Generasi Metaverse yang dihelat BRI belum lama ini.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Dhoni Ramadi selaku Executive Vice President dari Retail Payment Division BRI.

Jeffry menambahkan Metaverse dapat menjadi game changer inklusi keuangan di Indonesia.