BRI Raih Penghargaan Internasional, The Asset Triple A

jpnn.com, JAKARTA - BRI kembali mendapatkan apresiasi bertaraf internasional, kali ini dari The Asset Triple A.

Perbankan pelat merah itu memboyong dua penghargaan sekaligus pada malam penghargaan “The Asset Triple A – Trasury, Trade, Sustainability Supply Chain & Risk Management” di Singapore, Rabu, 6 Juli 2022.

Adapun kategori penghargaan yang diterima BRI adalah The Best ‘SME Banker of The Year’ untuk Direktur Utama BRI Sunarso dan BRI sebagai ‘Best in Treasury and Working Capital – SMEs’.

Hadir langsung menerima penghargaan tersebut Direktur Utama BRI Sunarso dan BRI menjadi satu-satunya bank yang berasal dari Indonesia yang memenangkan penghargaan dari The Asset Triple A.

Penghargaan tersebut diperoleh BRI melalui beberapa tahap, mulai dari submission material untuk penilaian kategori penghargaan hingga proses penjurian melalui interview oleh dewan juri.

Adapun dewan juri yang melakukan penilaian adalah Chito Santiago, Executive Editor The Asset dan Darryl Yu, Deputy Editor The Asset. Penilaian ini sekaligus menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit dan kredibel.

The Asset adalah lembaga riset dan penerbit berita bisnis tentang industri keuangan Asia yang telah berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hongkong.

The Asset mempublikasikan berita, analisa, dan wawasan penting yang ditujukan kepada komunitas pemimpin perusahaan dan pembuat keputusan keuangan secara independen.