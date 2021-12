BRI Sabet 2 Penghargaan Bisnis Indonesia Top BUMN Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meraih dua penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2021.

BRI dinilai memiliki kinerja yang kuat serta pertumbuhan bisnis yang prospektif, sehingga memboyong dua penghargaan.

Adapun penghargaan itu adalah The Best State-Owned Enterprise in 2021 kategori Financial Listed Public Company with Asset Above Rp 15 Trillion dan The Best CFO in Enterprise Risk Management kategori State-Owned Enterprise in Financial Sector with Asset Above Rp 15 Trillion.

Penghargaan Financial Listed Public Company with Asset Above Rp 15 Trillion diraih BRI berkat kinerja keuangan yang solid pada 2020.

Hal ini terlihat dari profitabilitas BRI yang kuat, laba bersih konsolidasian BRI yang mencapai Rp 18,65 triliun pada 2020 lalu.

Laba BRI per September 2021 tercatat Rp 19,07 triliun atau tumbuh 34,74 persen yoy.

BRI juga mencatatakan hasil baik dari sisi penyaluran kredit BRI yang tumbuh 9,74 persen (yoy) atau mencapai sebesar Rp 1.026,42 triliun.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 2,21 persen. Aset perseroan terus tumbuh mencapai Rp 1.619,77 triliun atau tumbuh 11,87 persen yoy.