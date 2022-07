BRI UMKM EXPO(RT) BRILianprenuer 2021 Sabet Marketeers OMNI Brand of the Year

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen BRI mengantarkan UMKM go global salah satunya dilakukan melalui event BRI UMKM EXPO(RT) BRILianprenuer.

Acara yang telah terselenggara tiga kali berturut-turut sejak 2019 itu sesuk mendapat apresiasi melalui penghargaan Marketeers OMNI Brand of the Year untuk strategi Omni Branding Campaign.

Marketeers kembali menggelar penghargaan Marketeers OMNI Brands of The Year 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada merek yang sukses menerapkan pemasaran omnichannel dalam berbagai sisi.

Aspek yang dinilai di antaranya produk, kampanye pemasaran, Corporate Social Responsibility (CSR), service, hingga promosi penjualan.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan BRI UMKM EXPO(RT) BRILianprenuer merupakan signature event BRI yang bertujuan menjadi wadah bagi UMKM untuk dapat berkarya lebih baik dengan tujuan agar dapat menembus pasar internasional.

"Penghargaan ini diharapkan jadi strategi branding untuk BRI UMKM EXPO(RT) BRILianprenuer 2022 agar dapat meluas ke masyarakat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sampai ke mancanegara," ungkapnya.

Selain itu, perseroan optimistis BRI UMKM EXPO(RT) BRILianprenuer 2022 akan memberikan dampak yang positif bagi UMKM untuk terpacu memberikan produk dan jasa yang terbaik untuk pasar lokal dan internasional.

Menurutnya, tahun ini adalah momentum pemulihan ekonomi, oleh karena itu BRI UMKM EXPO(RT) BRILianprenuer 2022 akan hadir berbeda dibandingkan dengan tahun lalu.