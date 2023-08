Bring Me The Horizon Tambah Jadwal Konser di Jakarta, Saosin Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Inggris, Bring Me The Horizon akhirnya menambah jadwal konser di Jakarta. Sebab, tiket konser Bring Me The Horizon di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 10 November 2023 habis terjual. Tingginya antusiasme penonton membuat Ravel Entertainment selaku promotor akhirnya memutuskan menambah jadwal konser. Baca Juga: Tiket Konser Bring Me The Horizon di Jakarta Habis Terjual Bring Me The Horizon akan beraksi lagi pada 11 November 2023 di di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. "Kami memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi bagi metalheads yang ingin menyaksikan Bring Me The Horizon dengan menambah jadwal 1 hari lagi konser mereka," kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment, Rabu (23/8). "Tidak hanya itu saja, sebagai bentuk ucapan terima kasih, kami tambahkan line up yang juga sudah ditunggu-tunggu kehadirannya yaitu Saosin sebagai spesial guest di hari kedua menemani I Prevail," sambungnya. Baca Juga: Tiket Konser Bring Me The Horizon Dijual Hari Ini, Sebegini Harganya Konser Bring Me The Horizon pada hari kedua bakal dibuka oleh Saosin dan I Prevail. Penyelenggara sengaja memberikan kejutan berupa kehadiran Saosin yang sudah sangat ditunggu-tunggu untuk datang ke Indonesia.