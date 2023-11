BRINS Raih Dua Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Begitu banyaknya potensi serangan terhadap industri perbankan dan asuransi, makin membuat BRI Insurance (BRINS) memperkuat kualitas kinerjanya.

BRI Insurance membuktikannya dengan mempertahankan Top 20 Financial Institution 2023 dari The Finance dan meraih dua penghargaan.

Kedua penghargaan itu, yakni kategori Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp 1 Triliun s.d <Rp 2,5 triliun dan The Best Chief Financial Officer (CFO) Category General Insurance.

Penghargaan The Best CFO diberikan kepada Sony Harsono sebagai Chief Operation & Finance Officer BRI Insurance.

Prestasi yang diraih BRI Insurance ini mendapat apresiasi dari Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Edit Prima.

Dia mengatakan BRINS juga turut berkontribusi dalam penetrasi dan perluasan pasar untuk mendorong tingkat inklusi keuangan masyarakat di tanah air.

Di Indonesia, industri perbankan dan asuransi sering terjadi potensi serangan siber yang makin marak, antara lain ransomware, data breach, serangan advance persistent threat, dan phishing.

"Dari 160 juta anomali ramsomware, hampir satu juta terindikasi ramsomware malware,” ucap Edit Prima, dalam keterangannya, Kamis (16/11).