BritAma FSTVL 2020: Buka Rekening Zaman Now Cukup Lewat BRI Digital Saving

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI (Persero) Tbk hingga saat ini masih membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti promo BritAma FSTVL hingga 31 Januari 2021.

Caranya, Anda cukup membuka rekening di BRI untuk mengikuti program BritAma FSTVL 2020.

Tidak usah ke kantor cabang BRI untuk membuka rekening. Sebab, BRI sudah menghadirkan layanan BRI Digital Saving. Melalui layanan itu, Anda bisa #BukaRekeningJamanNow dengan sangat mudah.

Anda bisa langsung membuka laman bukarekening.bri.co.id melalui personal computer (PC), tablet, smartphone, maupun laptop. Setelah itu Anda tinggal mengisi data di kolom yang tertera.

Setelah rekening jadi, Anda akan mendapatkan user user untuk bertransaksi di Internet Banking BRI (BRImo). Tenang, waktu yang Anda butuhkan untuk membuka rekening via BRI Digital Saving tidak lama.

Durasinya hanya sekitar sepuluh menit. Sangat cepat, bukan? Setelah itu Anda akan diikutkan dalam BritAma FSTVL. Anda pun berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah yang sangat menarik dari BRI.

Di antaranya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Toyota Rush 1.5 G A/T, dan Toyota New Calya 1.2 G A/T. Ada juga Honda Scoopy Sporty dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic untuk nasabah yang beruntung.

Secara total, BRI sudah menyediakan 496 hadiah dalam program BritAma FSTVL 2020. BRI menargetkan tambahan satu juta nasabah baru. Selain itu, BRI membidik dana sebesar Rp2,1 triliun.