BritAma FSTVL: Pengin Punya Mobil Mewah? Buruan Buka Rekening BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI (Persero) Tbk memanjakan nasabah dengan menggelar program bertajuk BritAma FSTVL. Nasabah bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik yang sudah disediakan BRI.

Di antaranya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Toyota Rush 1.5 G A/T, Toyota New Calya 1.2 G A/T, Honda Scoopy Sporty, dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic. Secara total, BRI sudah menyediakan 496 hadiah untuk nasabah yang beruntung dalam promo BritAma FSTVL 2020.

Nah, Anda belum memiliki tabungan BRI, tetapi ingin mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang sudah disediakan?

Buruan buka rekening BRI. Caranya gampang banget, kok. Anda tidak perlu ke kantor cabang BRI. Sebab, BRI sudah menyediakan layanan BRI Digital Saving bagi masyarakat yang ingin membuka rekening.

Persyaratannya sangat gampang. Anda hanya perlu menyediakan beberapa dokumen. Misalnya, kartu tanda penduduk (KTP), data diri, dan NPWP (opsional). Langkah selanjutnya ialah mengisi data.

Setelah itu Anda bisa melakukan verifikasi diri melalui video recording. Selanjutnya, Anda bisa menyetorkan setoran awal.

Usai melewati tahap-tahap itu, Anda bisa membuat akun Internet Banking BRI (BRImo). Sangat mudah, bukan? Selain tidak perlu ke kantor BRI, Anda juga bisa menghemat waktu.

Sebab, durasi untuk membuka rekening BRI melalui BRI Digital Saving sangat cepat.