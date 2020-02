Bruno Fernandes Debut, Manchester United Turun Satu Peringkat

jpnn.com, MANCHESTER - Rekrutan baru Manchester United Bruno Fernandes langsung mendapat tempat di starting XI saat MU menjamu Wolverhampton Wanderers dalam pekan ke-25 Premier League di Old Trafford, Minggu (2/2) dini hari WIB.

Sayang, debut Fernandes bersama Setan Merah tak terlalu manis. MU ditahan Wolves 0-0 dan membuat tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu turun peringkat dari posisi kelima ke peringkat enam.

MU berjarak enam poin di bawah Chelsea yang menduduki posisi keempat zona Liga Champions, sedangkan Wolves berada pada peringkat ketujuh, dengan sama mengemas 35 poin dengan United. Sheffield United berselisih satu poin pada posisi kelima.

Fernandes asal Portugal bergabung dengan United Kamis pekan ini dari Sporting dalam transfer awal seharga EUR 55 juta dan mengawali laga sebagai gelandang.

Thoughts on the new Bruno Fernandes Chant? #mufc pic.twitter.com/hmRmSFFydQ — Utd Culture (@UtdCulture) February 1, 2020